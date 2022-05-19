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21 минуту назад

Тарасов рассказал, как его звали на роль ведущего в "Дом-2"

Газета.Ru

Дмитрий Тарасов мог стать коллегой бывшей супруги Ольги Бузовой в проекте "Дом-2". Об этом футболист рассказал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Тарасов рассказал, как его звали на роль ведущего в "Дом-2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Да, действительно, меня звали в качестве ведущего. Но в итоге разговоры остались просто разговорами. Это правда", — поделился он, отвечая на вопросы подписчиков.

Когда именно Тарасов получил предложение выступить ведущим реалити-шоу, неизвестно.

Ольга Бузова была ведущей "Дома-2" с 2008 по 2021 год. Ранее она выступала как участница телепроекта. Бузова и Тарасов состояли в браке с 2012 по 2016 год.

ТВ,Дмитрий Тарасов,
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