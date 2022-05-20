Популярное шоу вернется в эфир Первого канала

Популярное ток-шоу «На самом деле» вернется в эфир Первого канала после перерыва. Об этом в пятницу, 20 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

«В эфир Первого канала возвращается программа "На самом деле" с Тимуром Еремеевым»,

— говорится в сообщении Первого канала. Уточняется, что первый выпуск после паузы выйдет на телеканале вечером в субботу, 21 мая.