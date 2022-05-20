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1 час назад

Популярное шоу вернется в эфир Первого канала

Lenta.ruиещё 1

Популярное ток-шоу «На самом деле» вернется в эфир Первого канала после перерыва. Об этом в пятницу, 20 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

Популярное шоу вернется в эфир Первого канала
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В эфир Первого канала возвращается программа "На самом деле" с Тимуром Еремеевым»,

— говорится в сообщении Первого канала. Уточняется, что первый выпуск после паузы выйдет на телеканале вечером в субботу, 21 мая.

«Пусть говорят», «На самом деле» и ряд других телепроектов, включая «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и КВН, перестали выходить на Первом канале в конце февраля. Телеканал тогда сообщил, что изменил сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.

ТВ,Тимур Еремеев,Первый канал,
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