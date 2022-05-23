Карнавал впервые откровенно высказалась о ссоре с Долиной

«Когда человеку говорят в лоб такие вещи, то первое, что возникает, это неприязнь, агрессия. Единственное, что я чувствовала в этот момент – это что мне супернеприятно находиться на интервью, что я очень хочу домой в свою кровать. Но отчасти, в ее словах есть правда.