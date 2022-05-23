Карнавал впервые откровенно высказалась о ссоре с Долиной

Певица и блогер Валя Карнавал стала участницей реалити-шоу «Звезды в Африке», где приглашенные селебрити борются за выживание. Вале предложили прокомментировать скандал с Ларисой Долиной в обмен на еду. Девушка не стала отказываться.
Валя откровенно ответила на вопрос о чувствах в момент ссоры с Ларисой Долиной.
«Когда человеку говорят в лоб такие вещи, то первое, что возникает, это неприязнь, агрессия. Единственное, что я чувствовала в этот момент – это что мне супернеприятно находиться на интервью, что я очень хочу домой в свою кровать. Но отчасти, в ее словах есть правда.
Но другой момент: ни один человек в мире не может сказать человеку без слуха, без голоса, человеку, которому медведь на ухо наступил, ни один, даже учитель по вокалу, не может сказать: «пой-ка ты на кухне». Это неправильно», — отметила блогер.
Напомним, на съемках Youtube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» Лариса Долина негативно высказалась об умении блогера Вали Карнавал петь, оценивая песню молодой исполнительницы. Заслуженная артистка России посоветовала девушке не выходить на сцену, так как та не попадает в ноты.
Ранее «Рамблер» рассказывал о предложении Ларисы Долиной создать аналог популярного международного конкурса.