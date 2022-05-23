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12 часов назад

Знаменитые актеры, которые стали телеведущими

New Magazine

Успевают совмещать деятельность телеведущего с работой в театре и съёмками.

Знаменитые актеры, которые стали телеведущими
Фото: New MagazineNew Magazine

Кирилл Кяро

Актер будет вести цикл программ о психических растройствах под названием “Психо”. “Чтобы помочь близкому человеку, который столкнулся с проблемой психического расстройства, крайне важно корректно и правильно себя вести, вооружившись проверенной информацией”, – рассказал звезда “Нюхача” . Известно, что передача будет выходить на телеканале “Доктор”.

Дмитрий Нагиев

New Magazine

Нагиев окончил ЛГИТМиК, но славу ему принесла работа на радио «Модерн», а затем юмористический сериал «Осторожно, модерн!». Нагиев ведет различные шоу и телепрограммы на центральных каналах, бессменный ведущий шоу “Голос”.

В кино зрители хорошо помнят актёра по роли в телесериале «Каменская» с Еленой Яковлевой. Одной из последних ярких работ – стала роль серийного маньяка Чикатило в одноименном сериале.

Александр Олешко

New Magazine

Вот уже больше 10 лет российские зрители постоянно наблюдают Александра Олешко как ведущего развлекательных передач на центральных каналах. Многие даже забыли, что Олешко – профессиональный актёр, который снимается в кино и сериалах, а также играет на сцене.

Он – выпускник училища циркового и эстрадного искусства, а также театрального училища имени Щукина, служил в Театре Сатиры, в Театре «Современник», а в 2018 году стал актёром театра имени Вахтангова.

Михаил Пореченков

New Magazine

Пореченков также не раз выступал в качестве ведущего на телевидении. Самые известные проекты с Пореченковым «Запретная зона», «Кулинарный поединок», «Битва экстрасенсов».

Геннадий Хазанов

New Magazine

Как-то, в одной из передач, у Хазанова спросили, почему он пошёл в телеведущие, ведь он такой известный артист… На что он сразу ответил в лоб, что только из за денег. “Я и сам не ожидал таких гонораров, за один сезон передачи я получаю столько, как если бы я пять лет снимался в кино без перерыва”, – ответил артист.

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