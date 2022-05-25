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25 мая

Стриженова анонсировала возвращение Зейналовой

Мария Каткова

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что ее коллега Светлана Зейналова вернется в эфир Первого канала. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Отработала в прямом эфире для самых ранних телезрителей и передала эстафету Светлане Зейналовой и Тимуру Соловьеву. Света, как стойкий оловянный солдатик, вернулась в строй, не теряет чувства юмора и поднимает настроение окружающим!", — подписала видео Стриженова.

На кадрах видно, как Зейналова с улыбкой входит в студию Первого канала. Несмотря на то, что после травмы телеведущая передвигается на костылях, она решила продолжить работу и вернуться в эфир, несмотря на трудности.

Ранее сообщалось, что Малахов рассказал, куда пропал с ТВ.

ТВ,Видео,Тимур Соловьев,Екатерина Стриженова,Светлана Зейналова,Первый канал,
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