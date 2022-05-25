Стриженова анонсировала возвращение Зейналовой

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что ее коллега Светлана Зейналова вернется в эфир Первого канала. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Отработала в прямом эфире для самых ранних телезрителей и передала эстафету Светлане Зейналовой и Тимуру Соловьеву . Света, как стойкий оловянный солдатик, вернулась в строй, не теряет чувства юмора и поднимает настроение окружающим!", — подписала видео Стриженова.

На кадрах видно, как Зейналова с улыбкой входит в студию Первого канала. Несмотря на то, что после травмы телеведущая передвигается на костылях, она решила продолжить работу и вернуться в эфир, несмотря на трудности.