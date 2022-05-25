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58 минут назад

Соболев рассказал, почему распался его дуэт

Мария Каткова

Комик Илья Соболев раскрыл причину распада дуэта "Красивые", в котором он состоял вместе со своим коллегой Романом Клячкиным и выступал в шоу "Убойная сила" на ТНТ. Об этом он сообщил в шоу "Надкаст".

Соболев рассказал, почему распался его дуэт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Соболева, юмористы потеряли друг к другу интерес после закрытия проекта, несмотря на то, что они всегда решали внутренние конфликты.

"Мы начали в творчестве, схлестнулись, потом начали выступать в КВН, у нас там были тоже странные конфликты. Но потом мы опять соединялись, и все это было ради творчества и ради того, чтобы мы выступали, делали контент"

После того, как закончилась "Убойная лига", они сразу же потеряли друг к другу интерес, уверяет Соболев. Он также отметил, что это произошло сразу и было мгновенным решением. Комик добавил, что он с Клячкиным разошелся в дружеских отношениях.

Ранее сообщалось, что комик рассказал, как КВН испортил его отношения.

ТВ,Роман Клячкин,Илья Соболев,
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