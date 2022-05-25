Соболев рассказал, почему распался его дуэт

Комик Илья Соболев раскрыл причину распада дуэта "Красивые", в котором он состоял вместе со своим коллегой Романом Клячкиным и выступал в шоу "Убойная сила" на ТНТ. Об этом он сообщил в шоу "Надкаст".
По словам Соболева, юмористы потеряли друг к другу интерес после закрытия проекта, несмотря на то, что они всегда решали внутренние конфликты.
"Мы начали в творчестве, схлестнулись, потом начали выступать в КВН, у нас там были тоже странные конфликты. Но потом мы опять соединялись, и все это было ради творчества и ради того, чтобы мы выступали, делали контент"
После того, как закончилась "Убойная лига", они сразу же потеряли друг к другу интерес, уверяет Соболев. Он также отметил, что это произошло сразу и было мгновенным решением. Комик добавил, что он с Клячкиным разошелся в дружеских отношениях.
Ранее сообщалось, что комик рассказал, как КВН испортил его отношения.