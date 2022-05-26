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4 часа назад

Телеканал «Пятница!» объявил о поиске мужчины для Ивлеевой

Мира Маркина

Телеканал «Пятница!» объявил о запуске реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». Блогер и ведущая Настя Ивлеева попробует построить отношения на глазах у зрителей.

Телеканал «Пятница!» объявил о поиске мужчины для Ивлеевой
Фото: @ivleeva360/ Telegram@ivleeva360/ Telegram

В ближайшее время начнутся кастинги по подбору кандидатов на сердце звезды.

«Мы отберем 50 мужчин со всей России: разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента. Парни, не упустите шанс! Ссылка на кастинг появится в ближайшие дни», - заявили на телеканале.

По словам Ивлеевой, она верит в то, что можно влюбиться на шоу, как и 40% опрошенных ею подписчиков в Telegram.

«Я немножко в замешательстве, конечно, но в целом есть ощущение легкого волнительного предвкушения. Ситуация для меня новая, формат для меня тоже новый, и, я так полагаю, мне придется быть откровенной», - сказала Настя Ивлеева.

Блогер также отметила, что ей интересно посмотреть на то, какие сейчас мужчины и как они ухаживают, после трехлетних отношений.

Ранее стало известно, что Гуф стал отцом во второй раз.

ТВ,Гуф,
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