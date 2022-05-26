Генпрокуратуру попросили проверить телеканал «Пятница»

Лига безопасного интернета (ЛБИ) попросила Генпрокуратуру проверить телеканал «Пятница» в связи с выходом нового шоу «Отсидевшая в 16», заявила директор организации и член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Мизулина. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ЛБИ.

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«В 2020 году Верховный суд России запретил в России движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), оно признано в России экстремистской организацией»,

— отметила Мизулина.

Глава ЛБИ также напомнила, что Генпрокуратура «уделяет особое внимание противодействию распространения среди подростков идеологии движения АУЕ, которое пропагандирует жизнь по воровским и тюремным понятиям».

По этой причине Лига безопасного интернета направит обращение в Генпрокуратуру в связи с выходом шоу на канале «Пятница», сообщила Мизулина. «Полагаем, что ведомство должно изучить: не является ли программа способом продвижения и популяризации среди подростков идеологии АУЕ», — пояснила она.