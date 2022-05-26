Чурикова рассказала о ссоре с Киркоровым из-за Евровидения

Популярная телеведущая и медиа-менеджер Яна Чурикова побывала в гостях на известном YouTube-шоу "Алена, блин!", где рассказала о неприятной ситуации, случившейся в прошлом году между ней и Филиппом Киркоровым.

Фото: риа новости риа новости

Размолвка между звездами произошла после того, как Яна опубликовала пост со своей реакцией на работу российского жюри на Евровидении 2021 года. Ведущая написала о том, что, по ее мнению, артистка из Франции, которая получила от нашего журю нули, явно обладала достойными профессиональными качествами и талантом, который наши судьи могли бы и заметить.

Первая же встреча с Киркоровым после этого удивила Чурикову тем, что, как оказалось, певец принял эти слова на свой счет, чем был оскорблен.

"Как ты не поддержала меня?! Подруга, называется..." - по словам Чуриковой, эти фразы ей сказал поп-король при личной встрече.

Однако Яна уверена, что при следующей встрече все наверняка изменится, ведь она не хотела никого обидеть и знает, что Филипп вряд ли будет долго обижаться по надуманной причине.