Популярная телеведущая раскрыла изнанку своей работы

«Я всегда вмешиваюсь [в сценарий], за исключением каких-то правительственных концертов, где текст "залитован". (...) Тут другая механика, его надо выучить и пропустить через себя. Это сложная работа», — заявила она и добавила, что иногда вносит правки и в сценарии для правительственных концертов, если текст не соответствует тому, что «должен нести человек с большого экрана в широкие массы».