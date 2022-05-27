«Бабах!»: что произошло в эфире Первого канала

Ведущие Первого канала славятся своей выдержкой и профессионализмом. Но даже они бывают готовы не ко всему.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Светлана Зейналова не новичок на телевидении. Уже много лет она вместе с Тимуром Соловьевым приветствует зрителей «главной кнопки» страны в начале дня. В программе «Доброе утро», популярной среди аудитории Первого канала, ведущие рассказывают об актуальных событиях и дают важные советы.

Разумеется, рабочий день у Зейналовой и ее коллег начинается довольно рано. Однако Светлана настолько любит свою профессию, что график ее совершенно не смущает. Обычно эфиры звезды экрана проходят идеально. Однако сейчас телеведущая пребывает далеко не в лучшей форме из-за травмы, которая изрядно подпортила ей жизнь.

Несколько недель назад Светлана сломала ногу. Чтобы лечение проходило как следует, младшей сестре Ирады Зейналовой приходится передвигаться чуть ли не на одной ноге. Вторая, травмированная, закреплена на специальной конструкции. Глядя на Светлану в кадре, и не скажешь, что с ней что-то не так. Однако в новом выпуске Зейналова чуть не сорвала эфир, когда то ли костыль, то ли ее опорная «нога» свалилась на пол, произведя такой шум, что не услышать его было попросту невозможно.

«Бабах!» — моментально отреагировал Тимур Соловьев, буквально спасая свою коллегу. Переведя казус в шутку, телеведущий предложил зрителям пожалеть звезду: «Никто не видит, но на самом деле у Светы одна ножка поломатая».

«От меня тут кусок упал. Ну ты же знаешь, что я сейчас как Lego! У меня судьба поломатая, Тимур! А ты говоришь — ножка…» — со смехом отреагировала Зейналова.