Телеведущий ВГТРК рассказал о тяжелой болезни

По словам Сергея Брилева, он не увольнялся с телеканала. Свое исчезновение ведущий объяснил просто – он был в командировке в Латинской Америке. Кроме того, Сергей Брилев перенес тяжелую операцию.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Неизвестно, чем именно заболел Брилев. Во время лекции для студентов в Волгограде он рассказал, что болезнь серьезная.

«Порезали меня основательно, фактически, всю носоглотку вырезали», – объяснил журналист.

Медики даже запретили ведущему летать, но он все равно прилетел в Волгоград.

В соцсетях обсудили изменившийся вид Брилева – он отрастил бороду, похудел. Это подтверждают и фотографии журналиста.

«Совершенно неузнаваемый Сергей Брилев после тяжелейшей операции», – пишут в Telegram.