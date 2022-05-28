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3 часа назад

Телеведущий ВГТРК рассказал о тяжелой болезни

2x2.su

По словам Сергея Брилева, он не увольнялся с телеканала. Свое исчезновение ведущий объяснил просто – он был в командировке в Латинской Америке. Кроме того, Сергей Брилев перенес тяжелую операцию.

Телеведущий ВГТРК рассказал о тяжелой болезни
Фото: 2x2.su2x2.su

Неизвестно, чем именно заболел Брилев. Во время лекции для студентов в Волгограде он рассказал, что болезнь серьезная.

«Порезали меня основательно, фактически, всю носоглотку вырезали», – объяснил журналист.

Медики даже запретили ведущему летать, но он все равно прилетел в Волгоград.

В соцсетях обсудили изменившийся вид Брилева – он отрастил бороду, похудел. Это подтверждают и фотографии журналиста.

«Совершенно неузнаваемый Сергей Брилев после тяжелейшей операции», – пишут в Telegram.

Кстати, Сергей Брилев пообещал сбрить бороду, когда поправится.

ТВ,Сергей Брилев,
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