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3 часа назад

Садальский набросился на Цискаридзе из-за рейтинга «Сегодня вечером»

Даша Краснова

Актер и популярный блогер Стас Садальский снова высказался о субботней программе Первого канала «Сегодня вечером».

Садальский набросился на Цискаридзе из-за рейтинга «Сегодня вечером»
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Передачу вместо уехавшего в Израиль Максима Галкина сечас ведет артист балета Николай Цискаридзе. Садальский посмотрел программу и оказался не в восторге.

«Ну поверьте, ничего личного, только цифры рейтинга. Посмотрел вчерашний «Сегодня вечером». Кто участвует в жрун-клубе у Николя, те же и оне же, надоевшие. Что-то в датском королевстве прокисло, если на ночь глядя говорят о каше с блинами. Понял секрет Андрея Малахова и его огромный рейтинг — приглашает тех, кто не мозолит глаза на ТВ. Восхищаюсь», — высказался Стас Садальский в телеграм-канале.

До этого мы рассказывали, как отец Галкина высказался об "оживлении" сына в "Диверсанте".

ТВ,Стас Садальский,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Андрей Малахов,Первый канал,
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