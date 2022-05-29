Садальский набросился на Цискаридзе из-за рейтинга «Сегодня вечером»

«Ну поверьте, ничего личного, только цифры рейтинга. Посмотрел вчерашний «Сегодня вечером». Кто участвует в жрун-клубе у Николя, те же и оне же, надоевшие. Что-то в датском королевстве прокисло, если на ночь глядя говорят о каше с блинами. Понял секрет Андрея Малахова и его огромный рейтинг — приглашает тех, кто не мозолит глаза на ТВ. Восхищаюсь», — высказался Стас Садальский в телеграм-канале.