Стал известен победитель шоу "Звезды в Африке"

«Считаю, что была равная борьба абсолютно. Просто Вале чуть-чуть не повезло в конце. Валя, не отчаивайся и не расстраивайся. В любом случае ты девочка, ты младше меня в два раза и уже доказала за весь сезон, что ты борешься на равных с нами», — сказала 39-летний комик. Его слова приводит издание StarHit.