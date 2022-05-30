Стал известен победитель шоу "Звезды в Африке"

Завершился 2 сезон шоу "Звезды в Африке". На последнем испытании до самого финала было неясно, кто победит. Участникам необходимо было найти "звезды" в лабиринте африканских страхов. Первой долгое время держалась Валя Карнавал, однако в итоге ее все же обогнал Олег Верещагин. Именно он стал победителем.
Олег обратился к Вале, призвав девушку не расстраиваться, ведь борьба была честной и равной, и не смотря на свой юный возраст, Валя смогла доказать всем, что она сильная и смелая участница.
«Считаю, что была равная борьба абсолютно. Просто Вале чуть-чуть не повезло в конце. Валя, не отчаивайся и не расстраивайся. В любом случае ты девочка, ты младше меня в два раза и уже доказала за весь сезон, что ты борешься на равных с нами», — сказала 39-летний комик. Его слова приводит издание StarHit.
5 миллионов рублей, которые выиграл Олег, он отправит на помощь по сохранению амурских тигров.
Напомним, что шоу "Звезды в Африке" - это шоу, в котором 15 известных людей отправляются в Африку, где их ждут непростые испытания, борьба за еду и главный приз - 5 млн рублей, которые победитель сможет потратить на благотворительность.
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