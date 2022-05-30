Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
3 часа назад

Елена Летучая объяснила, почему покинула новый телепроект

Мира Маркина

Елена летучая откровенно рассказала в своих социальных сетях о том, как ее оскорбило отношение на телеканале СТС, где она должна была вести новый проект.

Елена Летучая объяснила, почему покинула новый телепроект
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Елена объяснила своим подписчикам, почему была вынуждена покинуть новый проект, работа над которым запускалась под рабочим названием "Снимите это немедленно".

По словам Летучей, Александр Рогов, покинувший телеканал СТС, перешел на ТНТ, а его ниша, соответственно, осталась пустовать. Продюсеры телеканала начали работать с Еленой и еще одной девушкой, ее партнером по кадру, соведущей в новом шоу. Однако вскоре появилась информация, что Рогов возвращается на СТС и, не предупредив ни о чем Летучую, продюсеры поменяли название ее программы и сняли соведущую, вернув на ее место Рогова, что не могло не задеть звезду "Ревизорро".

"Первое, чем я заручилась у продюсеров, будет ли моему партнеру комфортно, ведь проект задумывался долгоиграющим, и форматы с тем, что снимал раньше Александр - схожи. Ответ был положительным. И мы начинаем съемки, а на пятый день я узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом и мы вернулись к старому формату Александра. Ну, и как нож в спину, утром мне показали название программы - "Рогов +", - поделилась эмоциями ведущая.

Помимо этого, Летучая обратилась лично к Рогову, отметив, что она, в отличие от него, привыкла говорить открыто и честно правду в лицо, а не плести интриги за спиной.

Александр открыто не стал отвечать на выпады Елены, но поместил в своей социальной сети отзывы на новую программу от зрителей, которые были недовольны появлением там Летучей.

Ранее мы писали, что стал известен победитель шоу "Звезды в Африке".

ТВ,Елена Летучая,Александр Рогов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители