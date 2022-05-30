Елена Летучая объяснила, почему покинула новый телепроект

Елена летучая откровенно рассказала в своих социальных сетях о том, как ее оскорбило отношение на телеканале СТС, где она должна была вести новый проект.

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Елена объяснила своим подписчикам, почему была вынуждена покинуть новый проект, работа над которым запускалась под рабочим названием "Снимите это немедленно".

По словам Летучей, Александр Рогов, покинувший телеканал СТС, перешел на ТНТ, а его ниша, соответственно, осталась пустовать. Продюсеры телеканала начали работать с Еленой и еще одной девушкой, ее партнером по кадру, соведущей в новом шоу. Однако вскоре появилась информация, что Рогов возвращается на СТС и, не предупредив ни о чем Летучую, продюсеры поменяли название ее программы и сняли соведущую, вернув на ее место Рогова, что не могло не задеть звезду "Ревизорро".

"Первое, чем я заручилась у продюсеров, будет ли моему партнеру комфортно, ведь проект задумывался долгоиграющим, и форматы с тем, что снимал раньше Александр - схожи. Ответ был положительным. И мы начинаем съемки, а на пятый день я узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом и мы вернулись к старому формату Александра. Ну, и как нож в спину, утром мне показали название программы - "Рогов +", - поделилась эмоциями ведущая.

Помимо этого, Летучая обратилась лично к Рогову, отметив, что она, в отличие от него, привыкла говорить открыто и честно правду в лицо, а не плести интриги за спиной.

Александр открыто не стал отвечать на выпады Елены, но поместил в своей социальной сети отзывы на новую программу от зрителей, которые были недовольны появлением там Летучей.