Юрий Николаев по праву считается легендой отечественного телевидения. Он крайне редко общается с журналистами, поэтому каждая такая его беседа ценится на вес золота.

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На днях Юрий Николаев появился на публике. Он прошелся по красной дорожке музыкальной премии телеканала RU.TV. Компанию ему составили дети. Но это не его внуки (как известно, у шоумена нет детей), а воспитанники школы телеведущего. О том, что сейчас происходит у него в жизни, Юрий Николаев рассказал в свежем интервью.

Несмотря на внушительный возраст (шоумену 73 года) и не очень оптимистичный диагноз (несколько лет назад у ведущего нашли онкологию), шоумен не теряет присутствия духа и потрясающей бодрости и вкуса к жизни. Юрий Николаев объяснил, что просто у него есть стимул:

«Меня все достали вопросом, когда же будет «Утренняя звезда». И я решил сам создать ее на собственной базе. Я открыл академию, где детишки занимаются актерским мастерством, вокалом, хореографией и прочими творческими дисциплинами. В чем же наше преимущество? В том, что мы находимся прямо в «Останкино». А еще наши воспитанники даже принимали участие в детском «Голосе».

Юрий Николаев заявил, что ему «плевать» на антироссийские санкции, и убежден, что все равно надо продолжать «петь, танцевать, давать концерты». По его словам, сейчас он не может поехать за границу, но по этому поводу особо и не расстраивается. Несмотря на то, что шоумен любит Италию и Испанию, он может хорошо провести время и в Сочи и даже в Подмосковье.