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3 часа назад

«Мои бывшие меняют одну курицу на другую»: Айза сделала внезапное заявление на шоу

Катерина Саломе

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай стала гостьей в кулинарной программе блогера Алексея Жидковского «Жидковские штучки» на «Субботе!». В эфире шоу светская львица сделала несколько неожиданных заявлений.

«Мои бывшие меняют одну курицу на другую»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В процессе съемок звезды должны были запечь маринованного цыпленка. Они показали все этапы приготовления блюда, но предпочли сжульничать с результатом. Ведущий не стал ждать два часа запекания и вынес заранее приготовленную птицу.

«Это прямо как мои бывшие — меняют одну курицу на другую»,

— засмеялась светская львица.

Также в беседе с Жидковским Ай призналась, что идея сменить не только фамилию, но и имя пришла внезапно. По ее словам, она хотела назвать Лилуной дочь, родить, которую ей пока не посчастливилось.

«Мои яйцеклетки стареют на глазах»,

— с грустью заявила звезда.

Ранее мы писали о том, что Айза рассказала о флирте с Малафеевым.

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