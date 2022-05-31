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3 часа назад

Российские пользователи Netflix перешли на отечественные платформы

Sostav.ruиещё 1

По данным аналитиков «ГПМ Дата», центра компетенций по работе с данными холдинга «Газпром-Медиа», аудитория легальных ОТТ-видеосервисов существенно не именилась в объёме, а российские пользователи Netflix перераспределились между отечественными онлайн-кинотеатрами: Ivi, «Кинопоиск», More.tv, Okko и Premier.

Российские пользователи Netflix перешли на отечественные платформы
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Такой вывод исследователи сделали на основе изменений в потреблении ОТТ-сервисов по данным сети Wi-Fi MT_FREE. Результатами в «ГПМ Дата» поделились с Sostav.

«На фоне органического роста пользования видеосервисами мы наблюдаем, что отключение Netflix в России оказало наибольшее влияние на их потребление в январе-апреле. Часть его аудитории перешла на отечественные платформы», — прокомментировала Светлана Лапунова, управляющий директор «ГПМ Дата».

По данным Mediascope, в феврале хотя бы раз в сутки в приложение или на сайт Netflix заходило в среднем более 180 тыс. человек в России старше 12 лет, в марте этот показатель упал до 148 тыс., а в апреле — до 80 тыс. человек. После снижения аудитории Роскомнадзор исключил платформу из реестра аудиовизуальных сервисов, так как его ежедневная аудитория составила менее 100 тыс. человек. В марте Netflix сообщал, что из-за ухода из России он потерял 700 тыс. подписчиков.

Согласно подсчётам mos.ru, в 2018 году к московской сети Wi-Fi подключились примерно 24,3 млн раз. Общее количество уникальных устройств, с помощью которых выходили в интернет в прошлом году, превысило отметку в 5,4 млн. В 2020 году число подключений к городской сети Wi-Fi в Москве выросло с 2019 года почти на 8 млн и составило более 130 млн за год.

ТВ,Netflix,Роскомнадзор,Газпром-медиа,
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