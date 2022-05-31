Российские пользователи Netflix перешли на отечественные платформы

По данным аналитиков «ГПМ Дата», центра компетенций по работе с данными холдинга «Газпром-Медиа», аудитория легальных ОТТ-видеосервисов существенно не именилась в объёме, а российские пользователи Netflix перераспределились между отечественными онлайн-кинотеатрами: Ivi, «Кинопоиск», More.tv, Okko и Premier.

Такой вывод исследователи сделали на основе изменений в потреблении ОТТ-сервисов по данным сети Wi-Fi MT_FREE. Результатами в «ГПМ Дата» поделились с Sostav.

«На фоне органического роста пользования видеосервисами мы наблюдаем, что отключение Netflix в России оказало наибольшее влияние на их потребление в январе-апреле. Часть его аудитории перешла на отечественные платформы», — прокомментировала Светлана Лапунова, управляющий директор «ГПМ Дата».

По данным Mediascope, в феврале хотя бы раз в сутки в приложение или на сайт Netflix заходило в среднем более 180 тыс. человек в России старше 12 лет, в марте этот показатель упал до 148 тыс., а в апреле — до 80 тыс. человек. После снижения аудитории Роскомнадзор исключил платформу из реестра аудиовизуальных сервисов, так как его ежедневная аудитория составила менее 100 тыс. человек. В марте Netflix сообщал, что из-за ухода из России он потерял 700 тыс. подписчиков.