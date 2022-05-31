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2 часа назад

A$AP Rocky признался в любви к «Телепузикам»

Lenta.ru

Американский рэпер A$AP Rocky признался, что готовился к будущему отцовству, просматривая детские телевизионные программы. Среди них был и сериал «Телепузики». Об этом возлюбленный Рианны рассказал в интервью журналу Dazed.

A$AP Rocky признался в любви к «Телепузикам»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рэпер заявил, что всегда будет напоминать своим детям о том, как важно «не терять воображение». В этом, убежден артист, должны помочь мультсериалы.

«Я и сам люблю смотреть мультики. Я смотрел "Телепузиков", "Подсказки Бульки", "Йоу Габба Габба!", "Свинку Пеппу", "Беби Шарк"»,

— признался A$AP Rocky.

Рассуждая о отцовстве, исполнитель также добавил, что хотел бы научить своих детей быть добрыми, открытыми и толерантными. Он выразил надежду, что они с Рианной станут для своих детей «крутыми родителями».

A$AP Rocky встречается с Рианной с 2020 года. 13 мая 2022 года у пары родился сын. Его имя родители держат в секрете.

ТВ,Свинка Пеппа,Рианна,
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