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4 часа назад

Передача «В гостях у сказки» возвращается в эфир

Eva.ru

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начинает показ лучших советских сказок и мультфильмов.

Передача «В гостях у сказки» возвращается в эфир
Фото: Eva.ruEva.ru

1 июня телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» запускает сразу две рубрики для детей и подростков. Контент был тщательно отобран программной дирекцией телеканала. Каждое утро – с понедельника по пятницу, – пока дети собираются в сад или школу, в передаче «Союзмультфильм. Золотая коллекция» – добрые, трогательные, яркие и смешные советские мультфильмы.

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В программе появятся и «Тайна третьей планеты», и «Бобик в гостях у Барбоса», и «Дюймовочка», и «Как Львёнок и Черепаха пели песню». Покажут «Ну, погоди!», «Сказку о царе Салтане», «Золотую антилопу», «Умку», «Трое из Простоквашино», «Летучий корабль» и многие другие любимые с детства мультики. А по выходным в передаче «В гостях у сказки» – лучшие сказки, созданные отечественным кинематографом.

Уже в июне будут показаны «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Сказка о потерянном времени», «Мама», «Руслан и Людмила», «Сказка странствий», «Садко», «На графских развалинах», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Айболит-66».

Проект станет регулярным, в него войдут самые популярные советские детские фильмы от лучших режиссёров с прекрасными актерами, яркими и запоминающимися песнями и мелодиями: «Мэри Поппинс, до свидания», «Приключения Буратино», «Гостья из будущего», «Остров сокровищ», «Приключения Электроника», «Про Красную Шапочку» и многие другие.

«У всех нас остались яркие детские воспоминания, когда каждое субботнее или воскресное утро мы бежали к телевизору, чтобы включить программу «В гостях у сказки», где можно было посмотреть лучшие волшебные истории, созданные на киностудиях СССР. И мы хотим возобновить эту традицию, только по выходным дням теперь будут не только сказки, а вообще все фильмы из золотой коллекции отечественного кино, создававшиеся для детей и подростков. И уже наши дети будут начинать утро с этих замечательных картин, знакомиться с уникальным наследием советского кинематографа. Ведь это фильмы на все времена, они говорят с детьми на их языке о важных вещах – о добре, дружбе, взаимопомощи, о том, как важно оставаться самим собой и сохранять в себе внутреннего ребёнка. Ну а в будние дни ребятам и родителям будет намного веселее вместе завтракать и собираться в садик или в школу под замечательные советские мультфильмы»,

– говорит Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» – совместный проект компании «Цифровое Телевидение», медиахолдинга ВГТРК и российского киноконцерна «Мосфильм».

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