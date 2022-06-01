Передача «В гостях у сказки» возвращается в эфир

«У всех нас остались яркие детские воспоминания, когда каждое субботнее или воскресное утро мы бежали к телевизору, чтобы включить программу «В гостях у сказки», где можно было посмотреть лучшие волшебные истории, созданные на киностудиях СССР. И мы хотим возобновить эту традицию, только по выходным дням теперь будут не только сказки, а вообще все фильмы из золотой коллекции отечественного кино, создававшиеся для детей и подростков. И уже наши дети будут начинать утро с этих замечательных картин, знакомиться с уникальным наследием советского кинематографа. Ведь это фильмы на все времена, они говорят с детьми на их языке о важных вещах – о добре, дружбе, взаимопомощи, о том, как важно оставаться самим собой и сохранять в себе внутреннего ребёнка. Ну а в будние дни ребятам и родителям будет намного веселее вместе завтракать и собираться в садик или в школу под замечательные советские мультфильмы»,