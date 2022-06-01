«Холостяк» захотел посмотреть финал вместе с фанатками

Один из участников нового сезона шоу «Холостяк» Димаш Адилет рассказал, что хочет устроить просмотр финала шоу вместе с поклонницами. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Адилет предложил поклонницам собраться в Алматы, но количество желающих оказалось слишком велико. По словам героя проекта, на встречу хочет прийти 18 тысяч человек.

Он предложил организовать встречу на меньшее количество человек, но при этом он не сможет пообщаться с поклонниками после показа.

"В любом случае, раз такое большое количество людей выразили желание увидеться, мы всегда можем организовать с вами большое мероприятие на несколько тысяч человек с дополнительным развлечением", — предложил альтернативу «холостяк».