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4 часа назад

«Холостяк» захотел посмотреть финал вместе с фанатками

Мария Каткова

Один из участников нового сезона шоу «Холостяк» Димаш Адилет рассказал, что хочет устроить просмотр финала шоу вместе с поклонницами. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Холостяк» захотел посмотреть финал вместе с фанатками
Фото: СоцсетиСоцсети

Адилет предложил поклонницам собраться в Алматы, но количество желающих оказалось слишком велико. По словам героя проекта, на встречу хочет прийти 18 тысяч человек.

Он предложил организовать встречу на меньшее количество человек, но при этом он не сможет пообщаться с поклонниками после показа.

"В любом случае, раз такое большое количество людей выразили желание увидеться, мы всегда можем организовать с вами большое мероприятие на несколько тысяч человек с дополнительным развлечением", — предложил альтернативу «холостяк».

Ранее сообщалось, что герой "Холостяка" оценил соперника.

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