Победительница «Битвы экстрасенсов» скончалась в возрасте 43 лет

Победительница 12-го сезона популярного мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась на 44-м году жизни. Об этом сообщил в среду, 1 июня, экстрасенс Никита Турчин.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

— Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет, — рассказал он.

По словам Турчина, Ясевич умерла еще во вторник, 31 мая. Причина смерти женщины пока не раскрывается. Мама победительницы «Битвы экстрасенсов» рассказала, что Ясевич долго болела.

В пятницу, 3 июня, состоится прощание с Ясевич, передает Пятый канал.

В «Битве экстрасенсов» Ясевич появилась в 2011 году и с первых же выпусков стала фавориткой телезрителей. По собственным признаниям женщины, свои экстрасенсорные способности она унаследовала от прабабушки. Силы проявились в ней еще в раннем детстве.