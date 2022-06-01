Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+33° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
1 час назад

Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась в возрасте 43 лет

Вечерняя Москваиещё 1

Победительница 12-го сезона популярного мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась на 44-м году жизни. Об этом сообщил в среду, 1 июня, экстрасенс Никита Турчин.

Победительница «Битвы экстрасенсов» скончалась в возрасте 43 лет
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

— Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет, — рассказал он.

По словам Турчина, Ясевич умерла еще во вторник, 31 мая. Причина смерти женщины пока не раскрывается. Мама победительницы «Битвы экстрасенсов» рассказала, что Ясевич долго болела.

В пятницу, 3 июня, состоится прощание с Ясевич, передает Пятый канал.

В «Битве экстрасенсов» Ясевич появилась в 2011 году и с первых же выпусков стала фавориткой телезрителей. По собственным признаниям женщины, свои экстрасенсорные способности она унаследовала от прабабушки. Силы проявились в ней еще в раннем детстве.

Однако это настолько перепугало ее родителей, что мать Ясевич даже просила дочку скрывать свой дар от других людей. Только с возрастом победительница «Битвы экстрасенсов» поняла, что может помогать людям и перестала скрываться.

ТВ,Никита Турчин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители