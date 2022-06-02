Умерла победительница «Битвы экстрасенсов»

Победительница 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич скончалась после болезни. Об этом сообщил "СтарХиту" ее знакомый Никита Турчин.
"Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет", — рассказал приятель ясновидящей.
По словам подруги Ясевич Елены Закамской, у нее были проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса, однако экстрасенс не обращалась за медицинской помощью:
"Лена перенесла два коронавируса, причем, с разницей в короткий период, видимо, разные титры были. Она такой человек — всегда считает, что сама все сможет, все преодолеет, доктора ей не нужны. У нас это всегда было большой темой для споров, хоть я и сама не любитель ходить по врачам. Но, когда видишь, что человеку необходимо… Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются — на дом приехала скорая, сделали капельницу, все обошлось".
Позже случился второй приступ, ставший для Ясевич смертельным.
"Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание", - поделилась Елена Закамская.
У ясновидящей осталась 16-летняя дочь.