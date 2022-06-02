Умерла победительница «Битвы экстрасенсов»

"Лена перенесла два коронавируса, причем, с разницей в короткий период, видимо, разные титры были. Она такой человек — всегда считает, что сама все сможет, все преодолеет, доктора ей не нужны. У нас это всегда было большой темой для споров, хоть я и сама не любитель ходить по врачам. Но, когда видишь, что человеку необходимо… Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются — на дом приехала скорая, сделали капельницу, все обошлось".