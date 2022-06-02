Раскрыты причина ухода Летучей из шоу стилиста

Пиар-менеджер одного из клиентов стилиста Александра Рогова Антон Вуйма рассказал о своей версии ухода Елены Летучей из шоу "Рогов+". Его слова цитирует Telegram-канал "Звездач".
"Клиентка [Рогова] является женой одного очень богатого человека. В свое время его бизнес сильно пострадал от Летучей, когда у нее была передача ''Ревизорро''. Когда он узнал, что Елена снимается вместе с Роговым, он пришел в ярость. Они позвонили с женой Александру и сказали, чтобы Елены не было в передаче",
— объяснил пиар-менеджер.
Он добавил, что Летучей пришлось уйти из программы, поскольку Рогов мог потерять из-за этого значительную часть прибыли. Вуйма отметил, что телеведущая знала название передачи на момент начала съемок.
"Елена является очень токсичной персоной, потому что она в ''Ревизорро'', очень смелом, скандальном шоу, переругалась с элитой Москвы",
— объяснил он.
Пиар-менеджер считает, что Летучей довольно тяжело удается строить карьеру из-за тяжелого характера.
Ранее Александр Рогов отказался давать комментарии по поводу ухода Елены Летучей из программы "Рогов+".