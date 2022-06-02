Раскрыты причина ухода Летучей из шоу стилиста

"Клиентка [Рогова] является женой одного очень богатого человека. В свое время его бизнес сильно пострадал от Летучей, когда у нее была передача ''Ревизорро''. Когда он узнал, что Елена снимается вместе с Роговым, он пришел в ярость. Они позвонили с женой Александру и сказали, чтобы Елены не было в передаче",