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16 минут назад

Пиар-менеджер клиента Рогова раскрыл причину ухода Летучей из шоу стилиста

Газета.Ru

Пиар-менеджер одного из клиентов стилиста Александра Рогова Антон Вуйма рассказал о своей версии ухода Елены Летучей из шоу "Рогов+". Его слова цитирует Telegram-канал "Звездач".

Раскрыты причина ухода Летучей из шоу стилиста
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Клиентка [Рогова] является женой одного очень богатого человека. В свое время его бизнес сильно пострадал от Летучей, когда у нее была передача ''Ревизорро''. Когда он узнал, что Елена снимается вместе с Роговым, он пришел в ярость. Они позвонили с женой Александру и сказали, чтобы Елены не было в передаче",

— объяснил пиар-менеджер.

Он добавил, что Летучей пришлось уйти из программы, поскольку Рогов мог потерять из-за этого значительную часть прибыли. Вуйма отметил, что телеведущая знала название передачи на момент начала съемок.

"Елена является очень токсичной персоной, потому что она в ''Ревизорро'', очень смелом, скандальном шоу, переругалась с элитой Москвы",

— объяснил он.

Пиар-менеджер считает, что Летучей довольно тяжело удается строить карьеру из-за тяжелого характера.

Ранее Александр Рогов отказался давать комментарии по поводу ухода Елены Летучей из программы "Рогов+".

ТВ,Антон Вуйма,Александр Рогов,
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