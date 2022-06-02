Стало известно, кто заменил Летучую в шоу на СТС

«Если бы мне сказали, что, возможно, придет Рогов, то я, наверное, не согласилась бы вести. Я снималась в одном шоу, а потом оно вдруг плавно перетекло в шоу Александра Рогова — он появился на горизонте и стал моим соведущим. И, естественно, название «Рогов +» меня просто шокировало», — пожаловалась телеведущая в соцсетях.