Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, кто заменил Летучую в шоу на СТС

Мира Маркина

Телеведущая Елена Летучая со скандалом ушла из шоу "Рогов +". Ее заменили актриса Екатерина Волкова и блогер Ида Галич.

Стало известно, кто заменил Летучую в шоу на СТС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Летучей не понравилось, что после смены формата передачи названием стала фамилия Рогова.

«Если бы мне сказали, что, возможно, придет Рогов, то я, наверное, не согласилась бы вести. Я снималась в одном шоу, а потом оно вдруг плавно перетекло в шоу Александра Рогова — он появился на горизонте и стал моим соведущим. И, естественно, название «Рогов +» меня просто шокировало», — пожаловалась телеведущая в соцсетях.

Новых соведущих стилиста нашли быстро. С Екатериной Волковой Рогов пересекался на съемках сериала "Воронины", где он играл самого себя.

«Сашку очень люблю! Он профессионал, позитивный и добрый человек, и я рада возвращению Рогова и его команды. Мне приятно стать частью нового шоу. Надеюсь, что мои советы и добрые слова придадут героиням уверенности, позволят им меньше бояться и легко решаться на перемены», — рассказала актриса.

С Идой Галич они вместе работали над промокампанией одного из интернет-магазинов.

В новом формате шоу выходит на телеканале СТС по воскресеньям.

Ранее режиссер резко высказалась о Бузовой и Милохине.

ТВ,Ида Галич,Елена Летучая,Екатерина Волкова,Александр Рогов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители