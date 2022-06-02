Стало известно, кто заменил Летучую в шоу на СТС

Телеведущая Елена Летучая со скандалом ушла из шоу "Рогов +". Ее заменили актриса Екатерина Волкова и блогер Ида Галич.
Летучей не понравилось, что после смены формата передачи названием стала фамилия Рогова.
«Если бы мне сказали, что, возможно, придет Рогов, то я, наверное, не согласилась бы вести. Я снималась в одном шоу, а потом оно вдруг плавно перетекло в шоу Александра Рогова — он появился на горизонте и стал моим соведущим. И, естественно, название «Рогов +» меня просто шокировало», — пожаловалась телеведущая в соцсетях.
Новых соведущих стилиста нашли быстро. С Екатериной Волковой Рогов пересекался на съемках сериала "Воронины", где он играл самого себя.
«Сашку очень люблю! Он профессионал, позитивный и добрый человек, и я рада возвращению Рогова и его команды. Мне приятно стать частью нового шоу. Надеюсь, что мои советы и добрые слова придадут героиням уверенности, позволят им меньше бояться и легко решаться на перемены», — рассказала актриса.
С Идой Галич они вместе работали над промокампанией одного из интернет-магазинов.
В новом формате шоу выходит на телеканале СТС по воскресеньям.