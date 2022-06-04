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1 час назад

60 лет назад вышел первый выпуск «Фитиля»

RT на русском

4 июня 1962 года в советских кинотеатрах состоялся показ первого номера сатирического киножурнала «Фитиль». Выпуск из трёх короткометражек и анимационной вставки был тепло воспринят зрителями, и с тех пор киносеансы начинались с «Фитиля». Автором и художественным руководителем проекта был Сергей Михалков.

60 лет назад вышел первый выпуск «Фитиля»
Фото: Кадр из киножурнала "Фитиль"Кадр из киножурнала "Фитиль"

До 1991-го «Фитиль» показывали только в кинотеатрах. В 1990-х он стал выходить на телевидении. Киножурнал высмеивал общественные, политические и личностные проблемы. Из-за этого у него появлялись противники.

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Идейный вдохновитель и художественный руководитель «Фитиля» Сергей Михалков отмечал, что «каждый выстрел-сюжет «Фитиля» был 100%-но снайперским».

«Сатира обрела новую силу, взяла себе в союзники всевидящее око киноаппарата, беспощадную документальность, высокохудожественную игру комедийных актёров и острую сюжетность. Она бьёт прямой наводкой»,

— писали о журнале в газете «Правда».

Над сюжетами работали около 20 киностудий, в числе которых — «Мосфильм», студия имени Горького, «Союзмультфильм» и другие.

Героев киножурнала играли популярные советские и российские артисты: Людмила Касаткина, Александр Лазарев, Евгений Евстигнеев, Юрий Никулин, Евгений Леонов, Фаина Раневская, Александр Ширвиндт и другие.

В качестве постановщиков Сергею Михалкову удалось привлечь таких легенд кинематографа, как Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Ролан Быков и Александр Митта.

В 1963 году на экраны вышел полнометражный фильм «Большой «Фитиль», включающий восемь новелл и одну интермедию.

В 1978 году Сергей Михалков, главный режиссёр Александр Столбов, а также операторы Юрий Егоров и Сергей Киселёв удостоились Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.

Первая заставка «Фитиля» появлялась на экране с первого дня выхода киножурнала вплоть до 2004 года.

В 2004 году была попытка возобновить «Фитиль» на телевидении — тогда в основном показывались старые сюжеты. Заключительный выпуск тележурнала вышел под номером 187 в 2008 году, а всего в рамках «Фитиля» было снято 420 выпусков.

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