60 лет назад вышел первый выпуск «Фитиля»

4 июня 1962 года в советских кинотеатрах состоялся показ первого номера сатирического киножурнала «Фитиль». Выпуск из трёх короткометражек и анимационной вставки был тепло воспринят зрителями, и с тех пор киносеансы начинались с «Фитиля». Автором и художественным руководителем проекта был Сергей Михалков.

Фото: Кадр из киножурнала "Фитиль" Кадр из киножурнала "Фитиль"

До 1991-го «Фитиль» показывали только в кинотеатрах. В 1990-х он стал выходить на телевидении. Киножурнал высмеивал общественные, политические и личностные проблемы. Из-за этого у него появлялись противники.

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Идейный вдохновитель и художественный руководитель «Фитиля» Сергей Михалков отмечал, что «каждый выстрел-сюжет «Фитиля» был 100%-но снайперским».

«Сатира обрела новую силу, взяла себе в союзники всевидящее око киноаппарата, беспощадную документальность, высокохудожественную игру комедийных актёров и острую сюжетность. Она бьёт прямой наводкой»,

— писали о журнале в газете «Правда».

Над сюжетами работали около 20 киностудий, в числе которых — «Мосфильм», студия имени Горького, «Союзмультфильм» и другие.

В 1963 году на экраны вышел полнометражный фильм «Большой «Фитиль», включающий восемь новелл и одну интермедию.

В 1978 году Сергей Михалков, главный режиссёр Александр Столбов, а также операторы Юрий Егоров и Сергей Киселёв удостоились Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.

Первая заставка «Фитиля» появлялась на экране с первого дня выхода киножурнала вплоть до 2004 года.