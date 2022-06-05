Звезда шоу «Пацанки» перенесла инсульт

Звезда шоу «Пацанки» Анна Тихая сообщила, что перенесла инсульт. По словам девушки, в настоящее время она нуждается в материальной и моральной поддержке.

"15 мая этого года у меня случился очередной инсульт... Если не начать срочно лечиться, все обернется отеком головного мозга. Ну а дальше, сами понимаете... К сожалению, это неизлечимо, и мне придется поддерживать себя медикаментозно до конца жизни",

Тихая также добавила, что теперь ей потребуется пройти курс лечения стоимостью 100 тысяч рублей, делать капельницы за 50 тысяч и посещать невролога, передает StarHit .

Напомним, в мае прошлого года вокруг имени другой участницы шоу «Пацанки» Ксении Милас разразился скандал. Девушку задержала полиция за поножовщину. На вечеринке у диджея Яны Бородиной с одной гостьей у Милас произошел конфликт. В результате Ксения нанесла ей несколько ножевых ранений, в том числе в область спины. В отношении Милас возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», позже ее отпустили из полиции под подписку о явке.