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3 часа назад

Звезда шоу «Пацанки» Анна Тихая перенесла инсульт

Вечерняя Москва

Звезда шоу «Пацанки» Анна Тихая сообщила, что перенесла инсульт. По словам девушки, в настоящее время она нуждается в материальной и моральной поддержке.

Звезда шоу «Пацанки» перенесла инсульт
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"15 мая этого года у меня случился очередной инсульт... Если не начать срочно лечиться, все обернется отеком головного мозга. Ну а дальше, сами понимаете... К сожалению, это неизлечимо, и мне придется поддерживать себя медикаментозно до конца жизни",

— рассказала она.

Тихая также добавила, что теперь ей потребуется пройти курс лечения стоимостью 100 тысяч рублей, делать капельницы за 50 тысяч и посещать невролога, передает StarHit.

Напомним, в мае прошлого года вокруг имени другой участницы шоу «Пацанки» Ксении Милас разразился скандал. Девушку задержала полиция за поножовщину. На вечеринке у диджея Яны Бородиной с одной гостьей у Милас произошел конфликт. В результате Ксения нанесла ей несколько ножевых ранений, в том числе в область спины. В отношении Милас возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», позже ее отпустили из полиции под подписку о явке.

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