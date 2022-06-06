Раскрыта правда о романе победительницы «Холостяка» и Димаша

Девятый сезон телешоу «Холостяк» (ТНТ) завершен. Имя победительниц раскрыто. Фермер из Подмосковья Александр Гранков выбрал Яну Сапету, а инвестор из Женевы Димаш Адилет – Софью Солманидину. Избранница Димаша рассказала teleprogramma.pro, что стало с их романом после проекта.
После съемок в «Холостяке» похититель сердец из Швейцарии улетел домой, поделилась Софья.
«Нам сложно поддерживать отношения на расстоянии. Дело в том, что большую часть времени Димаш живет в Швейцарии, а я — в России. После окончания съемок мы практически не виделись», — рассказала девушка.
Съемки проекта завершились еще в январе. Поэтому поклонники пары разочарованно констатируют, что, скорее всего, Димашу и Софье не удастся построить крепкие отношения.
Ранее «Рамблер» рассказывал, какое неожиданное предложение Димаш сделал в своих соцсетях.