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3 часа назад

Раскрыта правда об отношениях победительницы «Холостяка» и Димаша

Мира Маркина

Девятый сезон телешоу «Холостяк» (ТНТ) завершен. Имя победительниц раскрыто. Фермер из Подмосковья Александр Гранков выбрал Яну Сапету, а инвестор из Женевы Димаш Адилет – Софью Солманидину. Избранница Димаша рассказала teleprogramma.pro, что стало с их романом после проекта.

Раскрыта правда о романе победительницы «Холостяка» и Димаша
Фото: t.me/yakutyanochkaaaaat.me/yakutyanochkaaaaa

После съемок в «Холостяке» похититель сердец из Швейцарии улетел домой, поделилась Софья.

«Нам сложно поддерживать отношения на расстоянии. Дело в том, что большую часть времени Димаш живет в Швейцарии, а я — в России. После окончания съемок мы практически не виделись», — рассказала девушка.

Съемки проекта завершились еще в январе. Поэтому поклонники пары разочарованно констатируют, что, скорее всего, Димашу и Софье не удастся построить крепкие отношения.

Ранее «Рамблер» рассказывал, какое неожиданное предложение Димаш сделал в своих соцсетях.

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