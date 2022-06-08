Телеведущая насмешила нецензурным словом в прямом эфире

Ведущая британского телеканала Sky News Софи Ридж (Sophy Ridge) в прямом эфире ошиблась в произношении фамилии бывшего министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта (Jeremy Hunt) и вместо этого произнесла нецензурное слово. Видео с ее конфузом опубликовал в Twitter телевизионный критик Скотт Брайан, ролик насмешил многих зрителей.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ридж высказывалась о голосовании Консервативной партии по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства Борису Джонсону. Она перечисляла политиков, выступающих против Джонсона, и, говоря о Ханте, вместо его фамилии «Hunt» произнесла слово «cunt». В английском языке это слово является бранным и означает женские половые органы. Телеведущая никак не отреагировала на свою оговорку и продолжила вести передачу.

В Twitter фрагмент эфира инцидента собрало больше 390 тысяч просмотров. «Ошибочка по Фрейду», «Что ж, она говорит правду», — посмеялись комментаторы. Многие из них также в шутку заявили, что Ридж могла намеренно исказить фамилию политика.