Кристен Стюарт спродюсирует шоу о ЛГБТ-медиумах

Американская актриса Кристен Стюарт объявила о кастинге на свое реалити-шоу о паранормальных явлениях. Об этом сообщает Variety.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В программе примут участие экстрасенсы, медиумы и другие специалисты по паранормальным явлениям, представляющие ЛГБТ-сообщество.

Актриса утверждает, что это будет «самое веселое, самое смешное, самое захватывающее квир-шоу об охоте за привидениями».

Продюсированием программы Стюарт займется вместе с шоураннерами таких проектов, как Queer Eye, Legendary и The Hype.

Кристен Стюарт, которая идентифицирует себя как ЛГБТ-персона, впервые сообщила о том, что работает над шоу об охоте за привидениями, в интервью The New Yorker в ноябре 2021 года.