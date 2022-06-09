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3 часа назад

Антон Шастун рассказал о последствиях частых гастролей

Мира Маркина

Звезда популярного на тв юмористического шоу "Импровизация" Антон Шастун принял участие в выпуске шоу "Надкаст", где рассказал о том, как трудно порой даются постоянные гастроли.

Антон Шастун рассказал о последствиях частых гастролей
Фото: кадр из шоукадр из шоу

Антон поделился тем, что все чаще испытывает как моральное, так и физическое выгорание, а виной тому слишком плотный и насыщенный гастрольный график. Комик отметил, что зачастую даже приходится уточнять перед выходом на сцену, в каком городе они выступают, чтобы не перепутать, когда будет здороваться с залом.

«Конечно же, выгорание присутствует. Точно присутствует физическое выгорание, потому что у нас огромное количество гастролей. Это просто невыносимо в какой-то момент, когда ты выходишь и говоришь: "Привет, Саратов!"» — рассказал Шастун.

Однако он отметил, что, на его взгляд, гораздо тяжелее ощущается выгорание у артистов жанра стендап, нежели у участников шоу "Импровизация". Потому что стендап-комикам приходится все пропускать множество раз через себя и вкладывать личные чувства и эмоции в свои истории.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков рассказал, сколько стоит актерское обучение.

ТВ,Антон Шастун,
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