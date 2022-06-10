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2 часа назад

Телеведущий вспомнил, как попал в КВН

Мария Каткова

Телеведущий Вячеслав Макаров рассказал, как попал в команду КВН «Сборная Камызякского края». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Телеведущий вспомнил, как попал в КВН
Фото: СоцсетиСоцсети

Как рассказал телеведущий, ему поступило предложение от директора «Сборной Камызякского края» Ирины Илюхиной. Она предложила ему стать вокалистом команды. Тогда он еще учился в университете в Астрахани.

«Мне предложили поехать в Москву принять участие в финале Премьер-лиги. На тот момент я был на четвертом курсе и понимал, что, зарекомендовав себя на факультете упорной работой на протяжении трех прошлых лет, сейчас, как принято говорить, "зачетка будет работать на меня". Я принял решение и с удовольствием поехал участвовать в финале Премьер-лиги!»

Ранее сообщалось, что комик Краснова назвала причину ухода из КВН.

ТВ,Вячеслав Макаров,
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