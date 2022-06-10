Телеведущий вспомнил, как попал в КВН

Телеведущий Вячеслав Макаров рассказал, как попал в команду КВН «Сборная Камызякского края». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Как рассказал телеведущий, ему поступило предложение от директора «Сборной Камызякского края» Ирины Илюхиной. Она предложила ему стать вокалистом команды. Тогда он еще учился в университете в Астрахани.
«Мне предложили поехать в Москву принять участие в финале Премьер-лиги. На тот момент я был на четвертом курсе и понимал, что, зарекомендовав себя на факультете упорной работой на протяжении трех прошлых лет, сейчас, как принято говорить, "зачетка будет работать на меня". Я принял решение и с удовольствием поехал участвовать в финале Премьер-лиги!»
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