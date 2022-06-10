Телеведущий вспомнил, как попал в КВН

«Мне предложили поехать в Москву принять участие в финале Премьер-лиги. На тот момент я был на четвертом курсе и понимал, что, зарекомендовав себя на факультете упорной работой на протяжении трех прошлых лет, сейчас, как принято говорить, "зачетка будет работать на меня". Я принял решение и с удовольствием поехал участвовать в финале Премьер-лиги!»