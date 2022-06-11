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2 часа назад

Корчевников впервые за долгое время появился в «Судьбе человека»

Катерина Саломе

Телеведущий Борис Корчевников впервые за долгое время появился в эфире известной передачи «Судьба человека». Он опубликовал в своем Telegram снимок, который был сделан в студии его программы.

Корчевников наконец появился в «Судьбе человека»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актер пришел в студию ради Маши Оруджалиевой из Луганска, у которой нет кистей. На данный момент Борис оказывает ей помощь.

«Вчера вечером Маша Оруджалиева из Луганска играла Баха в студии "Судьбы человека". Спасибо еще раз всем, кто пожертвовал средства на руки для Маши. Сегодня утром мы уже делали слепки для протезов. Спасибо!».

Ранее мы сообщали о том, что Корчевников высказался о первой жене Табакова.

ТВ,Судьба человека,Борис Корчевников,
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