Корчевников наконец появился в «Судьбе человека»

Телеведущий Борис Корчевников впервые за долгое время появился в эфире известной передачи «Судьба человека». Он опубликовал в своем Telegram снимок, который был сделан в студии его программы.
Актер пришел в студию ради Маши Оруджалиевой из Луганска, у которой нет кистей. На данный момент Борис оказывает ей помощь.
«Вчера вечером Маша Оруджалиева из Луганска играла Баха в студии "Судьбы человека". Спасибо еще раз всем, кто пожертвовал средства на руки для Маши. Сегодня утром мы уже делали слепки для протезов. Спасибо!».
Ранее мы сообщали о том, что Корчевников высказался о первой жене Табакова.