Анонсировано первое интервью с Херд после суда

Американская актриса Эмбер Херд дала первое интервью после суда с Деппом. Об этом сообщает Deadline.

По информации инсайдер, актриса дала интервью каналу NBC, хронометраж передачи составил один час, а интервьюером выступила журналистка Саванна Гатри. Программа с Херд выйдет 17 июня в 20:00, в прайм-тайм.

Съемки программы были тщательно засекречены. 9 июня актриса прилетела в Нью-Йорк и улетела сразу же после съемок. Съемки производились не в студии NBC для ее безопасности.

Источник также рассказал, что помимо суда актриса рассказала, как, по ее мнению, решение повлияет на свободу слова в США.