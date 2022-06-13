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2 часа назад

Анонсировано первое интервью с Херд после суда

Мария Каткова

Американская актриса Эмбер Херд дала первое интервью после суда с Деппом. Об этом сообщает Deadline.

Анонсировано первое интервью с Херд после суда
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По информации инсайдер, актриса дала интервью каналу NBC, хронометраж передачи составил один час, а интервьюером выступила журналистка Саванна Гатри. Программа с Херд выйдет 17 июня в 20:00, в прайм-тайм.

Съемки программы были тщательно засекречены. 9 июня актриса прилетела в Нью-Йорк и улетела сразу же после съемок. Съемки производились не в студии NBC для ее безопасности.

Источник также рассказал, что помимо суда актриса рассказала, как, по ее мнению, решение повлияет на свободу слова в США.

Ранее сообщалось, что зритель суда Деппа и Херд продает дневник за $14 тыс.

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