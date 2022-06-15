Цискаридзе ответил на критику шоу «Сегодня вечером»

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о том, как относится к критике шоу «Сегодня вечером», ведущим которого он стал. Об этом сообщает Woman.ru.
Некоторые зрители раскритиковали ведущего после того, как он провел первый выпуск шоу.
«Никогда не читаю надписи на заборах. Я работаю одним из главных артистов этой страны на протяжении 35 лет, так что научился не смотреть на то, что мне не нравится», — ответил Цискаридзе.
Он также добавил, что во время съемок делает все так, как ему говорят режиссер и редактор. Свою работу он выполняет так, как умеет.
Ранее сообщалось, что Лоза раскритиковал популярную интеллектуальную телеигру.