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3 часа назад

Цискаридзе ответил на критику шоу «Сегодня вечером»

Мария Каткова

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о том, как относится к критике шоу «Сегодня вечером», ведущим которого он стал. Об этом сообщает Woman.ru.

Цискаридзе ответил на критику шоу «Сегодня вечером»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторые зрители раскритиковали ведущего после того, как он провел первый выпуск шоу.

«Никогда не читаю надписи на заборах. Я работаю одним из главных артистов этой страны на протяжении 35 лет, так что научился не смотреть на то, что мне не нравится», — ответил Цискаридзе.

Он также добавил, что во время съемок делает все так, как ему говорят режиссер и редактор. Свою работу он выполняет так, как умеет.

Ранее сообщалось, что Лоза раскритиковал популярную интеллектуальную телеигру.

ТВ,Николай Цискаридзе,
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