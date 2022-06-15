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1 час назад

Козлов ответил на критику молодых знатоков

Мария Каткова

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и генеральный продюсер телекомпании «Игра-ТВ» Андрей Козлов высказался о том, что зрители критикуют молодых знатоков. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале ЧГК.

Козлов ответил на критику молодых знатоков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Козлов заявил, что читает комментарии зрителей к выпускам и понимает зрителей, которые удивляются новым молодым знатокам. Однако он больше размеряет чувства тех, кто лояльно относится к новым игрокам ЧГК.

«Может, кого-то я огорчу, но, вообще-то, люди не только стареют, они вообще смертные. А игра "Что? Где? Когда?", она бессмертная. Для того, чтобы она была бессмертная, должны приходить молодые [знатоки], которые будут занимать места тех [игроков], кто будет уходить в силу естественных причин»

Ранее Цискаридзе ответил на критику шоу «Сегодня вечером».

ТВ,Андрей Козлов,
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