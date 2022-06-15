«Просто заложник»: Джигурда раскрыл правду о Малахове

Эпатажный актер Никита Джигурда не раз становился героем очередного скандала из-за своей любви к слишком прямолинейным высказываниям. Ссора с Малаховым едва не стоила последнему карьеры и теперь популярный ведущий, по словам звезды, находится в безвыходном положении.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Знаменитый шоумен был частным гостем ток-шоу Малахова на Первом канале. Очередной выпуск публичных разборок, касающихся личной жизни звезды, закончился в суде. Никита Джигурда и его супруга Марина Анисина подали иск в адрес ведущего и его команды, которые якобы публично оболгали их.

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В новом интервью Джигурда сообщил, что это дело имеет непосредственное отношение к последующему «перемещению» Малахова и его коллег-редакторов с Первого канала. Адвокаты якобы заверили Никиту, что таким образом популярный ведущий и был наказан за клевету.

«Уволили команду, понизили статус. Но потом, поскольку он вменяемый и талантливый человек, и я все понимаю, мы помирились»,

- поведал Джигурда.

Кроме того, артист пояснил Малахову, что призывал языческие божества и «рычал» на него только «для красного словца» в эфире. Никакой магией он, конечно, не занимается, и теперь желает ведущему только здоровья и даже немного сочувствует.

«Андрюша Малахов, как и те, кто сейчас работает на телевидении, просто заложник. На них компроматы существуют, и в том числе Малахов выполняет то, что поручили, боясь не только за свою карьеру»,

- рассказал Джигурда.

По словам Никиты, он лично видел массу материалов, которые в случае обнародования могут разрушить карьеру популярнейших людей. Например, некая «суперзвезда» мужского пола однажды попала на видео, «забавляясь с мальчиком». Другие знаменитости вынуждены исполнять чью-то волю, чтобы их бизнес не рухнул, если конкуренты опубликуют некие провокационные данные.