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4 часа назад

Журналист раскричался в прямом эфире и удивил зрителей

Lenta.ru

Журналист австралийского телеканала ABC Тони Армстронг в прямом эфире громким криком отпраздновал победу национальной сборной по футболу над командой Перу и получение ею права участвовать в чемпионате мира по футболу. Соответствующее видео в Twitter опубликовал его коллега Майкл Роуленд.

Журналист раскричался в прямом эфире и удивил зрителей
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В ролике видно, как Армстронг истошно кричит, прыгает и активно жестикулирует вместе с другими футбольными фанатами. Он также протягивает микрофон поклонникам и спрашивает, что они думают о победе Австралии. «Ну, насколько это здорово?» — восклицает журналист.

Ролик с Армстронгом собрал больше 400 тысяч просмотров в Twitter, многие пользователи признались, что бурные эмоции репортера их удивили и позабавили. «Это лучший прямой эфир из всех, что я видела», «Невероятное видео», «Не понимаю, как футбол делает это с нормальными людьми, но это прекрасно», — высказались юзеры. Армстронг в комментариях поблагодарил некоторых зрителей за комплименты.

Сборная Австралии по футболу выиграла у команды Перу в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 13 июня в Катаре. Австралийцы обошли соперника в серии пенальти с результатом 5:4.

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