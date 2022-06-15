Журналист раскричался в прямом эфире и удивил зрителей

Журналист австралийского телеканала ABC Тони Армстронг в прямом эфире громким криком отпраздновал победу национальной сборной по футболу над командой Перу и получение ею права участвовать в чемпионате мира по футболу. Соответствующее видео в Twitter опубликовал его коллега Майкл Роуленд.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

В ролике видно, как Армстронг истошно кричит, прыгает и активно жестикулирует вместе с другими футбольными фанатами. Он также протягивает микрофон поклонникам и спрашивает, что они думают о победе Австралии. «Ну, насколько это здорово?» — восклицает журналист.

Ролик с Армстронгом собрал больше 400 тысяч просмотров в Twitter, многие пользователи признались, что бурные эмоции репортера их удивили и позабавили. «Это лучший прямой эфир из всех, что я видела», «Невероятное видео», «Не понимаю, как футбол делает это с нормальными людьми, но это прекрасно», — высказались юзеры. Армстронг в комментариях поблагодарил некоторых зрителей за комплименты.