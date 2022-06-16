Полина Гагарина станет ведущей нового шоу на ТВ

"Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз новой программы сообщает, что певица Полина Гагарина стала телеведущей в новой передаче "Модные игры", премьера которой состоится 18 июня на телеканале ТНТ.
В новом шоу между собой за приз в 100 тысяч рублей и официальный статус стилиста по версии ТНТ будут бороться профессиональные стилисты и люди, не принадлежащие к этой профессии. А звездному жюри предстоит распознать, кто из участников является профессионалом, а кто - нет.
«В нашем шоу участники соревнуются между собой в умении одеваться, но кто-то из них профессиональный стилист, а кто-то — лишь в душе. С первого взгляда чаще всего различить профи не удается, потому что к нам в шоу приходят, безусловно, талантливые люди. Что самое классное, так это то, как они транслируют себя в своем стиле, делятся своим видением прекрасного и общаются с нашими экспертами» - рассказала о шоу Полина Гагарина.
В состав жюри входят блогер Карина Нигай, стилист и дизайнер Алина Герман и комик Антон Шастун, а вот ведущей программы стала певица Полина Гагарина.
Ранее мы писали, что бывший муж Гагариной пошутил над ее новой песней.