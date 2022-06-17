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3 часа назад

Экс-продюсер «ДОМа-2»: «Мы сломали Берковой жизнь»

Бывший продюсер реалити-шоу «ДОМ-2» Василина Михайловская рассказала, какую роль она и ее коллеги сыграли в жизни актрисы Елены Берковой. Комментарий опубликовало издание «СтарХит».

Экс-продюсер «ДОМа-2»: «Мы сломали Берковой жизнь»
Фото: t.me/BerkovaOfficialt.me/BerkovaOfficial

Елена Беркова участвовала в шоу «ДОМ-2» на заре проекта. Зрители с восторгом наблюдали за ее историей любви с Романом Третьяковым. Но не меньший интерес вызвал и скандал, который стал причиной ухода Берковой из шоу.

Создатели «ДОМа-2» обнародовали информацию о том, что девушка снялась в ролике с рейтингом 18+. Из-за этого Роман бросил Елену.

«На тот момент Лена Беркова была просто славная девочка, где она действительно снялась и это можно было не обнародовать, но было принято решение вынести на лобное место. Я считаю, что мы сломали ей жизнь», — призналась Василина Михайловская.

Михайловская не скрывает: этот пикантный эпизод поднял рейтинги шоу и сделал его телехитом.

Продюсер также отметила, что Елена Беркова стала строить карьеру в индустрии фильмов для взрослых уже после шоу, так как девушке «терять было уже нечего».

Ранее «Рамблер» рассказывал о конфликте Анастасии Волочковой и Елены Берковой.

ТВ,Роман Третьяков,Елена Беркова,
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