Экс-продюсер «ДОМа-2»: «Мы сломали Берковой жизнь»

Бывший продюсер реалити-шоу «ДОМ-2» Василина Михайловская рассказала, какую роль она и ее коллеги сыграли в жизни актрисы Елены Берковой. Комментарий опубликовало издание «СтарХит».

Фото: t.me/BerkovaOfficial t.me/BerkovaOfficial

Елена Беркова участвовала в шоу «ДОМ-2» на заре проекта. Зрители с восторгом наблюдали за ее историей любви с Романом Третьяковым. Но не меньший интерес вызвал и скандал, который стал причиной ухода Берковой из шоу.

Создатели «ДОМа-2» обнародовали информацию о том, что девушка снялась в ролике с рейтингом 18+. Из-за этого Роман бросил Елену.

«На тот момент Лена Беркова была просто славная девочка, где она действительно снялась и это можно было не обнародовать, но было принято решение вынести на лобное место. Я считаю, что мы сломали ей жизнь», — призналась Василина Михайловская.

Михайловская не скрывает: этот пикантный эпизод поднял рейтинги шоу и сделал его телехитом.

Продюсер также отметила, что Елена Беркова стала строить карьеру в индустрии фильмов для взрослых уже после шоу, так как девушке «терять было уже нечего».