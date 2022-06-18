Полина Гагарина будет представлять самозванцев

– В нашем шоу участники соревнуются между собой в умении одеваться, но кто-то из них – профессиональный стилист, а кто-то – стилист лишь в душе, – рассказывает нам Полина Гагарина. – С первого взгляда чаще всего различить профи не удается, потому что к нам в шоу приходят, безусловно, талантливые люди. Что самое классное – так это то, как они транслируют себя в своем стиле, делятся своим видением прекрасного и общаются с нашими экспертами.