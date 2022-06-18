Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Полина Гагарина будет представлять самозванцев

НДН.Инфо

На телеканале ТНТ – премьера нового шоу «Модные игры».

Полина Гагарина будет представлять самозванцев
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

В каждом выпуске передачи перед членами жюри предстанут четверо участников. Один из них – стилист по профессии, другие же – стилисты по призванию. Жюри необходимо вычислить настоящего профессионала. Участники проекта проходят три этапа, выполняя различные задания. В финале остаются двое, а победителя, который получит приз в 100 тысяч рублей, определяет жюри. Если выигрывает не профессионал, а любитель, вместе с призом он получает официальный статус стилиста по версии телеканала ТНТ.

Среди членов жюри – модный блогер Карина Нигай, звездный стилист и дизайнер собственной марки Алина Герман, актер шоу «Импровизация» комик Антон Шастун. Ведущей шоу стала Полина Гагарина.

– В нашем шоу участники соревнуются между собой в умении одеваться, но кто-то из них – профессиональный стилист, а кто-то – стилист лишь в душе, – рассказывает нам Полина Гагарина. – С первого взгляда чаще всего различить профи не удается, потому что к нам в шоу приходят, безусловно, талантливые люди. Что самое классное – так это то, как они транслируют себя в своем стиле, делятся своим видением прекрасного и общаются с нашими экспертами.

ТВ,Алина Герман,Антон Шастун,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители