Полина Гагарина будет представлять самозванцев

На телеканале ТНТ – премьера нового шоу «Модные игры».
В каждом выпуске передачи перед членами жюри предстанут четверо участников. Один из них – стилист по профессии, другие же – стилисты по призванию. Жюри необходимо вычислить настоящего профессионала. Участники проекта проходят три этапа, выполняя различные задания. В финале остаются двое, а победителя, который получит приз в 100 тысяч рублей, определяет жюри. Если выигрывает не профессионал, а любитель, вместе с призом он получает официальный статус стилиста по версии телеканала ТНТ.
Среди членов жюри – модный блогер Карина Нигай, звездный стилист и дизайнер собственной марки Алина Герман, актер шоу «Импровизация» комик Антон Шастун. Ведущей шоу стала Полина Гагарина.
– В нашем шоу участники соревнуются между собой в умении одеваться, но кто-то из них – профессиональный стилист, а кто-то – стилист лишь в душе, – рассказывает нам Полина Гагарина. – С первого взгляда чаще всего различить профи не удается, потому что к нам в шоу приходят, безусловно, талантливые люди. Что самое классное – так это то, как они транслируют себя в своем стиле, делятся своим видением прекрасного и общаются с нашими экспертами.