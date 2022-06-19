Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
25 минут назад

В России предрекли сокращение числа телеканалов

Lenta.ru

Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров предрек, что общее число телеканалов в России может сократиться во второй половине 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В России предрекли сокращение числа телеканалов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как объяснил глава холдинга, для некоторых небольших эфирных телеканалов существует угроза ухода из традиционного вещания из-за низкой рентабельности и проблем с рекламными доходами.

«Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — заявил Жаров.

Ранее Александр Жаров заявил, что в ситуации, когда крупные медиакомпании и популярные стриминговые сервисы уходят из России, следует переориентироваться на другие рынки. По его словам, российская аудитория хорошо воспримет турецкие сериалы. Помимо этого, зрителям может понравиться корейский контент, однако надо понимать его специфику. «И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — высказался медиаменеджер.

ТВ,Александр Жаров,Газпром-медиа,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители