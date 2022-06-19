В России предрекли сокращение числа телеканалов

Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров предрек, что общее число телеканалов в России может сократиться во второй половине 2023 года. Об этом сообщает ТАСС .

«Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — заявил Жаров .

Ранее Александр Жаров заявил, что в ситуации, когда крупные медиакомпании и популярные стриминговые сервисы уходят из России, следует переориентироваться на другие рынки. По его словам, российская аудитория хорошо воспримет турецкие сериалы. Помимо этого, зрителям может понравиться корейский контент, однако надо понимать его специфику. «И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — высказался медиаменеджер.