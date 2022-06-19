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3 часа назад

На «НТВ» выйдет сериал о хороших и плохих полицейских - «Под защитой»

Кино-Панк

В понедельник, 20 июня, в эфире телеканала «НТВ» состоится премьера остросюжетного боевика «Под защитой». В центре истории – бывший сотрудник полиции Стас Дмитриев, который волей обстоятельств начинает работать в отделе по защите свидетелей.

Сериал о хороших и плохих полицейских - «Под защитой»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Тимур Базинский, исполнитель роли Грачёва, рассказал:

«Мне очень запомнилась работа с режиссёром Сергеем Малюговым. Мне понравилось, как он снимает, как создаёт атмосферу на площадке – это очень важно. И мы вместе с ним из моего Грача – достаточно банального героя с такой расхожей, я бы сказал не всегда выверенной лексикой, – сделали интересный, многогранный образ. Многие знают завет Константина Сергеевича Станиславского: «Когда играешь злого, – ищи, где он добрый…». И вот у нас была задача сделать из него живого человека со своей философией, у него своя правда, своё отношение к системе. Получился, надеюсь, такой живой, хотя и негативный криминальный элемент, в философии которого, однако, есть что-то созвучное взглядам простого зрителя».

Главные роли в картине исполнили Павел Вишняков, Тимур Базинский и Эдуард Флёров.

ТВ,Сергей Малюгов,Эдуард Флеров,Павел Вишняков,Константин Станиславский,
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