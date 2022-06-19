Сериал о хороших и плохих полицейских - «Под защитой»

«Мне очень запомнилась работа с режиссёром Сергеем Малюговым. Мне понравилось, как он снимает, как создаёт атмосферу на площадке – это очень важно. И мы вместе с ним из моего Грача – достаточно банального героя с такой расхожей, я бы сказал не всегда выверенной лексикой, – сделали интересный, многогранный образ. Многие знают завет Константина Сергеевича Станиславского: «Когда играешь злого, – ищи, где он добрый…». И вот у нас была задача сделать из него живого человека со своей философией, у него своя правда, своё отношение к системе. Получился, надеюсь, такой живой, хотя и негативный криминальный элемент, в философии которого, однако, есть что-то созвучное взглядам простого зрителя».