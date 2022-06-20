Баста раскрыл свое реальное отношение к Криду

Будучи гостем шоу MC TAXI рэпер Баста (Василий Вакуленко) рассказал о ненависти к Егору Криду. Резкие слова коллеги Крид принял близко к сердцу. Баста решил извиниться за сказанное и записал видеообращение к Егору.
«Продолжается история моих громких высказываний в рамках проекта MC TAXI. Я хотел бы сказать следующее, касаемо моих слов о Егоре Криде, что я его ненавижу. Я его не ненавижу! Больше того, я его очень сильно люблю, уважаю, к сердцу прижимаю и желаю ему самого наилучшего. Егор, я тебя не ненавижу», – заявил артист.
Напомним, Баста и Егор Крид были соперниками в программе «Голос.Дети», борясь за то, чтобы именно их подопечный получил первое место.
Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на жест Басты. Возникло предположение, что все «конфликты» между артистами инициированы ими самими.
«Значит, скоро вместе трек выпустят. Киркоров и Тимати когда-то тоже друг друга ненавидели»; «Троллинг от Васи»; «Такое чувство, что снимает Егор, держа в руке сковородку», — размышляют подписчики Вакуленко.
Ранее «Рамблер» рассказал о том, почему Айза бросила молодого мужа-итальянца.