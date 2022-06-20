Баста раскрыл свое реальное отношение к Криду

«Продолжается история моих громких высказываний в рамках проекта MC TAXI. Я хотел бы сказать следующее, касаемо моих слов о Егоре Криде, что я его ненавижу. Я его не ненавижу! Больше того, я его очень сильно люблю, уважаю, к сердцу прижимаю и желаю ему самого наилучшего. Егор, я тебя не ненавижу», – заявил артист.