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1 час назад

Шоу «Голос» закроют?

Eva.ru

Поклонники музыкального шоу «Голос» обеспокоены — программу могут закрыть по ряду причин, независящих от российской команды проекта.

Шоу «Голос» закроют?
Фото: Eva.ruEva.ru

Вот уже несколько месяцев фанаты «Модного приговора» и «Давай поженимся!» гадают, куда пропали из эфира их любимые телепередачи. Оказывается каналы франшизных проектов попросту заблокировали на популярном видеохостинге YouTube.

Как уверяют продюсеры, никакого нарушения норм допущено не было, а каналы заблокировали без объяснений и предупреждения. Конечно, многие российские компании несут из-за этого немалые убытки, в том числе «Красный квадрат».

Не исключено, что такая же участь в ближайшее время ожидает популярное музыкальное шоу «Голос». Проект могут просто закрыть «без всяких прелюдий», уверяет продюсер Дмитрий Ашуров.

«Программы не нарушали никакие правила цензуры, пропаганды насилия или авторские права. Их в глупую блокировали, это беззаконно. Получается, это наш ресурс, и мы не захотели, чтобы ваши проекты транслировались. А они франшизные»,

— цитируют продюсера BLITZ.

Теперь интернет-пользователи всерьез обеспокоены судьбой любимого шоу и активно гадают, как «Голосу» избежать участи «Модного приговора» и «Давай поженимся!».

Ашуров уверен, единственно верным решением будет продвижение и популяризация российских видеоагрегаторов, но лишь тех, что удобны в использовании.

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