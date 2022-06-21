Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир

С марта были приостановлены несколько развлекательных программ, которые прежде шли на Первом канале. Среди них оказалось и шоу «Модный приговор». Его ведущий Александр Васильев рассказал в беседе с «Газетой.ru», когда передача вернется в эфир.

После приостановки показа программы многие телезрители решили, что программа больше не возобновится. Однако ждать новые выпуски осталось совсем недолго.

«В планах возобновить выпуск программы с сентября 2022 года»,

— заявил Васильев, добавив, что в новых сериях упор будет делаться на российских производителей модной одежды.