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3 часа назад

Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир

Катерина Саломе

С марта были приостановлены несколько развлекательных программ, которые прежде шли на Первом канале. Среди них оказалось и шоу «Модный приговор». Его ведущий Александр Васильев рассказал в беседе с «Газетой.ru», когда передача вернется в эфир.

Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После приостановки показа программы многие телезрители решили, что программа больше не возобновится. Однако ждать новые выпуски осталось совсем недолго.

«В планах возобновить выпуск программы с сентября 2022 года»,

— заявил Васильев, добавив, что в новых сериях упор будет делаться на российских производителей модной одежды.

Ранее мы писали о том, что программа «Модный приговор» ушла в бессрочный отпуск.

ТВ,Александр Васильев,Первый канал,
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