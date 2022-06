Стали известны лауреаты Дневной премии «Эмми» 2022

На днях состоялось вручение Дневной премии «Эмми», которая оценила упорную работу телевизионных звёзд в дневные американские программах. Национальная академия телевизионных искусств и наук вручила награду в области творческих проектов. Судя по результатам, эмоциональное шоу Келли Кларксон возглавило список лауреатов со своими пятью победами, в особенности за свою техническую команду, операторскую работу и видео. Стриминговый сервис Netflix получил впечатляющие девять наград за свои нашумевшие фильмы, такие как Sparking Joy with Marie Kondo и Penguin Town.

В категории оригинальных песен лидируют композиторы Гей Толан Хэтфилд и Брэд Хэтфилд, а автор текста Джефф Миган победил с песней Grateful for it All, написанной специально для сериала «Молодые и дерзкие». Многие удивились, но трио обошло впервые номинированную на «Дневную Эмми» Бейонсе, которая написала тематическую песню для шоу «Беседы с мамой Тиной», созданного её любимой мамой — Тиной Ноулз-Лоусон.