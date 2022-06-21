Стали известны лауреаты Дневной премии «Эмми» 2022

На днях состоялось вручение Дневной премии «Эмми», которая оценила упорную работу телевизионных звёзд в дневные американские программах. Национальная академия телевизионных искусств и наук вручила награду в области творческих проектов. Судя по результатам, эмоциональное шоу Келли Кларксон возглавило список лауреатов со своими пятью победами, в особенности за свою техническую команду, операторскую работу и видео. Стриминговый сервис Netflix получил впечатляющие девять наград за свои нашумевшие фильмы, такие как Sparking Joy with Marie Kondo и Penguin Town.