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39 минут назад

Стали известны лауреаты Дневной премии «Эмми» 2022

Mainstyle

На днях состоялось вручение Дневной премии «Эмми», которая оценила упорную работу телевизионных звёзд в дневные американские программах. Национальная академия телевизионных искусств и наук вручила награду в области творческих проектов. Судя по результатам, эмоциональное шоу Келли Кларксон возглавило список лауреатов со своими пятью победами, в особенности за свою техническую команду, операторскую работу и видео. Стриминговый сервис Netflix получил впечатляющие девять наград за свои нашумевшие фильмы, такие как Sparking Joy with Marie Kondo и Penguin Town.

Стали известны лауреаты Дневной премии «Эмми» 2022
Фото: MainstyleMainstyle

В категории оригинальных песен лидируют композиторы Гей Толан Хэтфилд и Брэд Хэтфилд, а автор текста Джефф Миган победил с песней Grateful for it All, написанной специально для сериала «Молодые и дерзкие». Многие удивились, но трио обошло впервые номинированную на «Дневную Эмми» Бейонсе, которая написала тематическую песню для шоу «Беседы с мамой Тиной», созданного её любимой мамой — Тиной Ноулз-Лоусон.

Остальные награды найдут своих обладателей уже в эту пятницу во время 49-й ежегодной церемонии вручения дневной премии «Эмми». Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в на канале CBS и на канале Paramount+. А пока публикуем имена первых лауреатов, кто смог обрести признание у многомиллионных зрителей.
  • Лучший драматический сериал — «Главный госпиталь», телеканал ABC
  • Лучшая кулинарная программа — «Босоногая графиня: готовь как профессионал», телеканал Food Network
  • Лучшая программа об образе жизни — Фрэнки Селенца, Struggle Meals, видеосеть Tastemade
  • Лучшая юридическая или судебная драма — Judy Justice, сервис IMDbTV
  • Лучшая кулинарная программа — Sparking Joy with Marie Kondo, стриминговый сервис Netflix
  • Лучшая программа о путешествиях, приключениях или природе — Penguin Town, стриминговый сервис Netflix
  • Лучшая научная или учебная программа — «Домашняя работа», сеть Magnolia Network
  • Лучшая программа об искусстве и культуре — «Первый фильм», стриминговый сервис Netflix
  • Дневная программа — Shelter Me: Soul Awakened, телесеть PBS
  • Короткая дневная программа — Cornerstones: Founding Voices of the Black Church, телесеть PBS
  • Интерактивная программа — You vs. Wild: Out Cold, стриминговый сервис Netflix
  • Выдающееся гостевое появление в драматическом сериале — Тед Кинг в роли Джека Финнегана, «Дерзкие и красивые», телеканал CBS
  • Лучшее развлекательное ток-шоу — Беар Гриллс, You vs. Wild: Out Cold, стриминговый сервис Netflix
  • Команда сценаристов дневного шоу — «Шоу Эллен Дедженерес»
  • Лучшая музыкальная режиссура — «Люди-кошки», стриминговый сервис Netflix
  • Лучший дизайн костюмов — «Шоу Дрю Бэрримор»
  • Лучший актёрский состав — «Молодые и дерзкие», телеканал CBS
ТВ,Домашняя работа,Тед Кинг,Келли Кларксон,Netflix,
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