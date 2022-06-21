Звезда «Уральских пельменей» снимет фильм

Юлия Михалкова, актриса и экс-участница проекта «Уральские пельмени», рассказала своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте» о новом амплуа режиссера.

Фото: vk.com/mihalckova vk.com/mihalckova

По словам Юлии, ее фильм доставит удовольствие зрителям.

«Мой текущий кинопроект превратится в тот самый хороший фильм, который немного преобразит ваш внутренний мир и подарит полтора часа эстетического наслаждения», — заявила актриса.

Звезда поделилась, что для съемок фильма ей понадобилось «много сил и времени, чтобы набраться опыта в киносфере и добиться первых результатов».

Однако, о чем конкретно будет фильм, не сообщается. Название картины также держится в секрете.