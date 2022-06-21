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10 минут назад

Звезда «Уральских пельменей» снимет фильм

Мира Маркина

Юлия Михалкова, актриса и экс-участница проекта «Уральские пельмени», рассказала своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте» о новом амплуа режиссера.

Звезда «Уральских пельменей» снимет фильм
Фото: vk.com/mihalckovavk.com/mihalckova

По словам Юлии, ее фильм доставит удовольствие зрителям.

«Мой текущий кинопроект превратится в тот самый хороший фильм, который немного преобразит ваш внутренний мир и подарит полтора часа эстетического наслаждения», — заявила актриса.

Звезда поделилась, что для съемок фильма ей понадобилось «много сил и времени, чтобы набраться опыта в киносфере и добиться первых результатов».

Однако, о чем конкретно будет фильм, не сообщается. Название картины также держится в секрете.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему один из директоров шоу «Уральские пельмени» покинул его со скандалом.

ТВ,Юлия Михалкова,
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