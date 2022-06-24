Европейский телеканал за сюжет с описанием способа кражи бензина

Пользователи сети высмеяли греческий телеканал за описание способа кражи бензина из чужой машины. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает издание Business Insider.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Новостной сюжет, в котором автомобильный эксперт рассказал, как похитить топливо, вышел на греческом государственном канале ERT1 в минувшую среду, 22 июня. В нем зрителям посоветовали вставить трубку в топливный бак и откачать бензин.

«Для этого вам даже не нужна специальная трубка, подойдет обычный садовый шланг», — уточнил репортер Костас Стаму.

Некоторые пользователи посчитали этот сюжет забавным. Так, один из них предположил, что уже в следующем выпуске журналист покажет, как открывать двери балкона снаружи и отвлекать собаку, охраняющую дом.

«В завтрашнем выпуске мы расскажем, как тайком вынести из супермаркета два килограмма сыра фета и стейк и не привлечь внимание охраны», — предложил тему еще для одного сюжета другой комментатор.