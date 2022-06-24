Дава может прилететь на третий сезон шоу «Звезды в Африке»

Звезда Comedy Михаил Галустян и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова прилетели в ЮАР. Стартует новый сезон «Звезд в Африке», и он будет необычным. Пока имена участников – страшная тайна, однако ходят слухи, что среди них может быть бывший поп-звезды.

СМИ точно известно, что в Африку приедет Стас Ярушин, судя по всему, чтобы ругаться со всеми. Кто еще появится в третьем сезоне – пока загадка. По Сети ходят слухи, что в ЮАР прилетит Дава. Но пока он замечен не был.