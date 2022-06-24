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38 минут назад

Дава может прилететь на третий сезон шоу «Звезды в Африке»

РИА "ФедералПресс"

Звезда Comedy Михаил Галустян и бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова прилетели в ЮАР. Стартует новый сезон «Звезд в Африке», и он будет необычным. Пока имена участников – страшная тайна, однако ходят слухи, что среди них может быть бывший поп-звезды.

Дава может прилететь на третий сезон шоу «Звезды в Африке»
Фото: Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.comФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

«Третий сезон будет «Битвой сезонов», в нем собраны лучшие», – передает «СтарХит» слова Лики Бланк, продюсера шоу.

СМИ точно известно, что в Африку приедет Стас Ярушин, судя по всему, чтобы ругаться со всеми. Кто еще появится в третьем сезоне – пока загадка. По Сети ходят слухи, что в ЮАР прилетит Дава. Но пока он замечен не был.

«ФедералПресс» писал, кто победил во втором сезоне шоу.

ТВ,Стас Ярушин,Михаил Галустян,Ольга Бузова,
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